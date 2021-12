Assaltos a ônibus têm redução de 38% e média de um preso por dia em Salvador

Ações da polícia resultaram na prisão de 30 assaltantes de ônibus em janeiro deste ano, segundo balança divulgado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) neste domingo, 18.

Ainda segundo o órgão, as prisões impactaram em uma redução de 38% no número de assaltos a ônibus em Salvador, que ficaram em 138 casos (só em janeiro). No mesmo mês em 2017, foram 223 casos.

Conforme o órgão, a ampliação da atuação conjunta entre as equipes da Operação Gêmeos e do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) – além do mapeamento das áreas mais visadas (como as avenidas Paralela e Bonocô) e monitoramento dos reincidentes – foram alguns dos fatores que colaboraram para o bom resultado.

"Mudamos a forma de patrulhar, horários, entre outros detalhes sigilosos do nosso trabalho. Saímos, em 2017, de um aumento, no primeiro semestre de 25%, para uma diminuição de 2%, no final do ano", afirmou o comandante da Operação Gêmeos, major Gabriel Neto.

Além das prisões, seis adolescentes foram apreendidos e 17 armas retiradas de circulação no primeiro mês do ano de 2018.

