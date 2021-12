Assaltos a ônibus têm queda de 35% em 2018

Entre os meses de janeiro e agosto, ações das polícias Militar e Civil reduziram em mais de 35% os roubos a ônibus. Em comparação com o mesmo período de 2017, foram 690 assaltos a menos. A redução deste índice foi possivel com auxílio de operações, blitzs e denúncias.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), foram 1.271 casos registrados este ano contra 1.961 no ano passado.

Além de contar com o 190, os usuários de transporte público contam com o WhatsApp do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) para fazer denúncias de modo sigiloso. As denúncias podem ser feitas por meio do número (71) 3117-6637, linha fixa que também garante o sigilo da identidade do denunciante.

A expectativa é que a nova ferramenta possibilite a redução do tempo de resposta no atendimento a estes casos, a identificação rápida do veículo e a captura dos criminosos.

