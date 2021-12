Assaltos a ônibus diminuem 48,5%, diz Polícia Cilvil

Entre 1º de janeiro e 19 de maio de 2013, as ocorrências de assaltos a ônibus em Salvador caíram 48,5%, em comparação ao mesmo período de 2012. De acordo com o levantamento estatístico feito pelo Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC), da Polícia Civil, nos primeiros 139 dias deste ano foram registrados 410 roubos, contra os 797 no mesmo período do ano passado.

Segundo o balanço, houve redução significativa do número de ocorrências a partir de fevereiro, tendo o percentual ficado em 57%. Já em março, a queda foi maior e chega a 64,2%. Em abril, a redução foi de 51,4% e em maio (até o dia 19), de 48,9%.

Ainda conforme os dados, a capital baiana tem registrado uma média de três roubos a ônibus por dia e de 88 ocorrências por mês. Entre 1º de janeiro e 19 de maio, 80 assaltantes de ônibus foram presos em flagrante. Foram cumpridos neste período, oito mandados judiciais de prisão e 18 armas de fogo apreendidas dentro de coletivos e em pontos de acesso de passageiros. A maioria das capturas e apreensões foram realizadas nas avenidas Paralela, Centenário e Suburbana, assim como na BR-324, Estrada das Barreiras, São Caetano e outros bairros periféricos.

Para o delegado José Mário da Silva Mota, coordenador do GERRC, a redução dos índices pode ser atribuída às ações de combate e prevenção a essa modalidade de crime, realizadas em conjunto com a Polícia Militar. "Campanas e blitze são feitas frequentemente em avenidas de grande extensão, na orla marítima e em bairros da periferia, resultando em autuações e detenções de assaltantes", diz o delegado, por meio de nota.

O delegado ressalta que, durante as abordagens, os policiais também orientam os rodoviários e os usuários de transporte coletivo sobre os cuidados e procedimentos a serem adotados nas ações criminosas. Outra ação importante para a redução dos assaltos é o trabalho feito em parceria com as Delegacias Territoriais (DTs), destaca o delegado, pois a maioria dos assaltantes de a ônibus tem passagem pelas DTs instaladas nos bairros da capital, o que facilita a identificação.

adblock ativo