Assalto e suposto tiroteio causam correria na Tancredo Neves

Foi apresentado na tarde desta quarta-feira, 27, o assaltante Jeferson Santos da Silva, o 'Foguinho', de 19 anos, preso em flagrante durante a manhã, quando roubava a bolsa de uma mulher na passarela do Shopping Sumaré, na Avenida Tancredo Neves.

Segundo testemunhas que estavam na passarela, os policiais, que faziam buscas no local à procura de outro assaltante, atiraram durante a fuga do bandido, que teria ido em direção ao Shopping Salvador. O tiroteio assustou pedestres e comerciantes e houve correria.

A delegada titular da 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba), Maria Selma Lima, responsável pelo flagrante, disse que não houve troca de tiros durante a ação. "Houve perseguição, as pessoas se assustaram, mas não houve troca de tiros", garantiu.

Ainda de acordo com testemunhas, 'Foguinho' teria sido preso dentro do Shopping Salvador. A Polícia Civil confirmou a informação, adicionando que o assaltante foi encontrado escondido num banheiro daquele estabelecimento. Ele ainda teria tentado esconder a bolsa roubada dentro de um cesto de lixo. A assessoria do shopping, no entanto, negou a ação dentro do empreendimento.

Jeferson disse à delegada que saiu em dezembro último da Casa de Acolhimento ao Menor (CAM). Ele teria voltado para o seu bairro de origem, o São Caetano, mas teria sido expulso de lá pelo chefe do tráfico da região, conhecido como 'Averaldinho'. Desde então, passou a agir na região da Tancredo Neves.

Com assaltante, foi apreendida uma faca que ele usou para ferir a vítima na região do abdómen. O ferimento não foi grave e a moça passa bem. Ela também conseguiu recuperar os objetos furtados por Jefferson.

Outro roubo

Quando flagraram o crime, os policiais faziam buscas na região por outro assaltante. Mais cedo, foi registrado um roubo na passarela do Mundo Plaza. Três mulheres disseram que seguiam para uma agência de estágio quando foram abordados por um bandido. O homem levou o celular e outros pertences das vítimas.

As jovens prestaram queixa na mesmo 16ª Delegacia, e saíram com policiais para tentar localizar o criminoso. Mas acabaram se deparando com o outro assalto. As primeiras vítimas não reconheceram Jeferson como o autor do assalto contra elas.

adblock ativo