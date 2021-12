Assalto é registrado na Avenida ACM, próximo ao Sinebahia

Um assalto foi registrado na Avenida ACM, nas imediações do posto do SineBahia, localizado no Edifício Torres do Iguatemi, por volta das 5h30 desta quinta-feira, 27. De acordo com informações iniciais, uma passageira descia de um ônibus, quando foi abordada por um homem, que estava segurando uma garrafa de vidro quebrada.

O homem chegou a roubar a bolsa da passageira e, neste momento, um policial civil, que passava no local, percebeu a ação. Em seguida, foram efetuados disparos de arma de fogo. O suspeito correu em direção a um matagal, em um terreno abandonado, e conseguiu fugir para a região conhecida como Parque Bela Vista.

Até o momento, não há registro de feridos. Os pertences da passageira foram recuperados. Por volta das 6h10, o Centro Integrado de Comunicação da polícia (Cicom) ainda não tinha informações sobre a ocorrência.

