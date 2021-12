Assalto a ônibus termina com dois baleados e um morto na Contorno

Um assalto a ônibus na avenida Contorno, em Salvador, terminou com duas pessoas baleadas e uma morta na tarde deste sábado, 3. O crime ocorreu por volta das 13h40.

Um passageiro armado reagiu e disparou contra três criminosos. Um dos bandidos, baleado na ação, teria sido perseguido e morto na região da Forte de São Pedro, próximo ao Campo Grande. Os demais fugiram.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o ônibus – que fazia a linha Lapa-Rio Sena e que pretende a empresa Integra Plataforma – foi interceptado por policiais do 18º Batalhão, após o assalto, já na região do Elevador Lacerda.

Os passageiros baleados (um homem e uma mulher) foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. A mulher foi atingida no pé. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

A polícia permanece no local aguardando a presença da perícia.

