Assaltantes são presos no Comércio com 20 celulares roubados

Uma dupla de assaltantes foi presa em flagrante nesta terça-feira, 21, com 20 celulares roubados de passageiros de ônibus em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, Thiago Vinicius Sales de Jesus, de 32 anos, e Nestor Souza Lima, 39, tentavam vender os aparelhos a populares na Praça Marechal Deodoro, no bairro do Comércio.

Ao serem questionados pelos policiais sobre a origem dos celulares, eles confessaram que eram produtos de roubo.

A ação faz parte da operação Carnaval Seguro, realizada pelo Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) para combater a criminalidade durante os dias de festa. Autuados em flagrante por receptação, Thiago e Nestor foram levados ao Núcleo de Prisão em Flagrante do Poder Judiciário (NPF), na avenida ACM.

Uísque roubado

Também na Praça Marechal Deodoro, a polícia flagrou Cláudio Francisco dos Santos, 30, com duas garrafas de uísque, que ele confessou terem sido roubadas de um supermercado, na Barra. Cláudio foi autuado por furto e encaminhado ao NPF.

