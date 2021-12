Assaltantes são mortos em tiroteio na Rótula do Abacaxi

Dois assaltantes foram mortos em um tiroteio com a polícia na manhã desta quarta-feira, 3, por volta de 10h30, na Rótula do Abacaxi, em Salvador.

De acordo com informações da Polícia Militar, Adailton de Jesus Santos, de 19 anos, e outro homem, ainda não identificado, haviam roubado um carro modelo Gol, no Ogunjá. Quando chegaram à Rótula do Abacaxi, o local estava congestionado. Por conta disto, os criminosos desceram do veículo e tomaram de assalto outro carro, modelo Siena.

Uma viatura da Rondesp flagrou o crime e iniciou uma perseguição, que foi sucedida por um tiroteio. Os dois assaltantes foram baleados e chegaram a ser socorridos pela polícia para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram e morreram em seguida.

Segundo informações do posto de polícia do HGE, nenhum familiar ou conhecido dos assaltantes apareceu no local.

