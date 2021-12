Assaltantes invadem escola na Pituba e roubam alunos

Assaltantes armados invadiram uma escola particular na Pituba e roubaram objetos de alunos e professores que estavam na sala de aula, na manhã desta terça-feira, 15.

De acordo com a coordenadora da escola, Isabel Lopes, por volta das 8h15, dois homens invadiram o CEP Supletivo, localizado na rua São Paulo, enquanto um terceiro ficou do lado de fora.

"Inicialmente um dos criminosos pediu informações sobre matrícula para nosso vigilante. Ficou alguns minutos conversando com ele. Depois, o homem pediu para entrar e realizar a matrícula. Quando nosso vigilante abriu o portão, dois homens armados o renderam e invadiram a escola", disse Isabel.

A coordenadora contou que os criminosos passaram por no mínimo três salas, onde furtaram objetos como celulares, correntes e anéis de estudantes e funcionários, além de uma quantia em dinheiro de uma pessoa que estava se matriculando na instituição. Após a ação, os bandidos fugiram.

"Eles não agiram de maneira violenta, apenas fizeram o arrastão. Ninguém ficou ferido", relatou.

Isabel afirmou ainda que na região vem ocorrendo bastantes assaltos. "Na semana passada, bandidos usaram uma escada para roubar um prédio que fica em frente à escola. Os moradores sugeriam que um mutirão fosse feito para pedir por mais segurança", informou.

Viaturas da 13ª CIPM/Pituba fazem ronda no local em busca dos bandidos. Até as 9h, nenhum suspeito havia sido preso.

Os estudantes e funcionários foram encaminhados para a 16ª Delegacia Territorial da Pituba, onde a ocorrência foi registrada.

Polícia Militar

Em nota, a assessoria de comunicação da PM informou que a 13ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Itapuã) tem intensificado a ronda no entorno dos estabelecimentos comerciais e das escolas da região da Pituba, inclusive com a realização de visitas constantes e reuniões periódicas com a direção das instituições de ensino.

Segundo o órgão, o objetivo é aproximar comunidade e polícia para realizar um trabalho preventivo.

