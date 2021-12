Assaltantes invadem e roubam prédio residencial em Ondina

Mais um prédio residencial em Salvador foi alvo de assaltantes no início da tarde desta quinta-feira, 7. Desta vez, moradores do edifício Luigi Breda, localizado na Avenida Oceânica, no bairro de Ondina, em Salvador, se tornaram vítimas de dois homens, que renderam o porteiro e roubaram aparelhos eletrônicos e um carro.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os criminosos, que estavam armados, chegaram ao local e pediram informações ao porteiro do prédio, que foi rendido logo em seguida. Informações dão conta de que os dois homens se passaram por jardineiros para enganar o segurança do edifício.

De acordo com testemunhas, os assaltantes utilizaram o porteiro como isca e entraram em dois apartamentos, no terceiro e no quarto andar. Alguns moradores foram presos no banheiro enquanto os criminosos roubavam os pertences.

De acordo com a filha de um casal que foi vítima dos bandidos, foram levados um notebook, joias e uma quantia em dinheiro, cujo valor não foi informado. "Esta é a insegurança da nossa cidade, as pessoas idosas nem podem permanecer em suas casas", ressalta a filha das vítimas.

Ainda de acordo com a polícia, na fuga, os dois homens ainda roubaram um carro de um dos moradores do prédio. Não há informações sobre feridos.

O caso está sendo investigado pela 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM / Rio Vermelho). A polícia ainda não tem informações sobre os criminosos.

