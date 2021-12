Assaltantes invadem e roubam loja do Shopping Bela Vista

Assaltantes invadiram uma loja de departamento do Shopping Bela Vista por volta das 10h30 desta quinta-feira, 10.

Segundo informações da Polícia Militar, após o roubo, os assaltantes fugiram em duas motos. A polícia realizou diligências na região, mas nenhum suspeito foi identificado.

Em nota, o estabelecimento comercial confirmou que foram furtados produtos na sessão de aparelhos celulares de uma de suas lojas de departamento. Em uma ação rápida, sem que os clientes percebessem, os suspeitos saíram da loja com as mercadorias.

"A segurança do empreendimento foi acionada após a chegada da polícia e está dando todo suporte e colaborando com as investigações", afirmou o shopping.

