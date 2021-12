Assaltantes invadem bar tradicional no bairro do Rio Vermelho

O tradicional bar "Bardos Bardos", localizado no bairro do Rio Vermelho, foi invadido e assaltado na madrugada da última quarta-feira, 27. A informação foi divulgada nas redes sociais do bar pelo gerente Tony Lopes.

De acordo com Tony, o local foi invadido pelo telhado por um grupo de cinco a seis pessoas que, anteriormente, teria assaltado um hostel na mesma rua, localizado na Travessa Basílio Guimarães.

Segundo a publicação, os suspeitos roubaram uma mesa de som, uma máquina de frituras, uma guitarra, máquinas de cartão, um computador e dois microfones.

O local ficará aberto até esta sexta-feira, 1, e volta a funcionar a partir do dia 7 de março. O bar conta com a solidariedade de clientes e amigos que quiserem contribuir para o estabelecimento.

