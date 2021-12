Assaltantes explodem caixa eletrônico no Cabula

Um caixa eletrônico do Bradesco foi detonado no Cabula na madrugada desta quarta-feira, 5. O equipamento estava instalado no estacionamento do Shopping Master, na rua Silveira Martins. Um viatura da Polícia Militar (PM) chegou no local quando os criminosos saiam e chegaram a perseguir o grupo até a Barros Reis, mas eles conseguiram fugir, de acordo com a 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em Tancredo Neves. Não foi informado o valor roubado.

