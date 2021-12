Assaltantes de ônibus são presos através de rastreamento de celular

Três homens foram presos na manhã desta sexta-feira, 2, nos bairros de Itapuã e Comércio, suspeitos de praticar assaltos a ônibus em Salvador. Policiais do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) chegaram até os suspeitos depois de seguirem o recurso de localização dos celulares roubados.

Juliano Cícero dos Santos, de 31 anos, foi detido na rua do Gravatá, em Itapuã, com dois aparelhos e 21 porções de maconha. Ele será indiciado por receptação qualificada e tráfico de drogas.

No bairro do Comércio, na localidade conhecida como "Praça da Mãozinha", os policiais capturaram Roselito Fernandes de Freitas, 51, e Diego Santos Silva, 21, também com dois celulares. A dupla pagou fiança no valor de um salário mínimo e foi liberada. Eles vão responder por receptação qualificada e aguardarão o processo em liberdade.

"Esse caso comprova a importância do registro na unidade policial. Conseguimos recuperar os celulares roubados e prender os envolvidos", informou o coordenador do Gerrc, José Nélis Araújo, por meio de nota da assessoria.

O delegado ainda destacou que "a população precisa entender que a partir do momento que adquire um bem roubado ela está fomentando a prática criminosa".

