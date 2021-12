Assaltantes de carros são detidos dentro de ônibus em Itapuã

Dupla de assaltantes de veículos é presa em flagrante dentro de um ônibus, na tarde da ultima quarta-feira, 16, na Avenida Dorival Caymmi, em Salvador. Caio dos Santos e Matheus Guimarães Quintilando estavam escondidos dentro do veículo, e foram capturados quanto tentavam fugir da policia. Com os criminosos foram apreendidos, um revolver de calibre 38 e munições.

De acordo com a Secretaria de Segurança Publica da Bahia (SSP-BA), guarnições estavam realizando uma ronda na Avenida Octávio Mangabeira quando os agentes foram informados sobre uma tentativa de roubo a um veiculo. Ao perceberem a presença da policia, os dois suspeitos fugiram no ônibus coletivo. Os policiais conseguiram capturar os assaltantes no bairro de Itapuã.

