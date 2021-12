Assaltantes de carro-forte são presos na Av. Paralela

Quatro integrantes da quadrilha apontada como responsável pelo assalto a um carro-forte, no último dia 5, nas imediações de um hipermercado na Av. Paralela, em Salvador, foram apresentados à imprensa, na tarde desta terça-feira, 16, na sede da Coordenadoria de Operações Especiais (COE) da Polícia Civil, no bairro de São Cristovão.

Wesley da Silva Santos, conhecido como "Neném", de 22 anos, Esdras Maciel Mota, o "Preto", 38, Fábio Santos de Carvalho, o "Gordo", 32, e André Dória da Silva, o "Deco", 24, foram presos, na segunda, 15, nas proximidades do Shopping Caboatã, no bairro do Imbuí. Segundo a polícia, eles foram surpreendidos quando se preparavam para assaltar uma casa lotérica e outro carro-forte. Dezesseis policiais da COE participaram da ação.

A polícia apurou que o bando também é responsável pelos assaltos aos supermercados da Rede Todo Dia, nos bairros de São Caetano e Castelo Branco. No momento da prisão, "Neném", "Preto", "Gordo" e "Deco" estavam a bordo de um Ford Focus, com placa falsa. De acordo com a Polícia, o carro havia sido roubado, na noite de sábado, 13, no Imbuí. Com os presos, os policiais apreenderam dois revólveres de calibre 38.

Os quatro assaltantes, todos com passagem pela polícia por envolvimento em crimes contra o patrimônio, foram autuados em flagrante por receptação, formação de quadrilha e alteração de sinal de identificação de veículo. Os criminosos estão custodiados na carceragem do Complexo Policial dos Barris.

A Polícia Civil informou, ainda, que outros quatro integrantes da quadrilha, que conseguiram escapar do cerco policial com submetralhadoras e uma espingarda calibre 12 - já estão identificado e estão sendo procurados.

adblock ativo