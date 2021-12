Assaltantes amarram vigilante e arrombam caixa em mercado

Cerca de seis homens renderam um vigilante e arrombaram um caixa eletrônico do Banco do Brasil, localizada no Supermercado Bom Preço, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na madrugada desta terça-feira, 3.

Na ação criminosa, que aconteceu por volta das 3h20, segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os assaltantes usaram maçaricos para conseguir violar a estrutura do terminal bancário.

Ainda de acordo com a Stelecom, o vigilante, que não teve o nome informado, acabou sendo levado para o banheiro, onde foi amarrado enquanto os assaltantes arrombaram o caixa. Ele permaneceu preso por cerca de 3 horas. O vigilante só foi liberado após a chegada da polícia e não ficou ferido.

Durante a fuga, os suspeitos abandonaram um carro no estacionamento e deixaram o estabelecimento em um outro veículo. Não há informações sobre os criminosos nem da quantia levada. A Polícia Militar (PM-BA) está no local para isolar a área

Segundo balanço divulgado pelo Sindicato dos Bancários da Bahia, 41 ataques a bancos e caixas eletrônicos foram registrados este ano no estado, uma média de um caso a cada dois dias.

