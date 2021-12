Assaltante que atirou em soldado PM é preso em Itinga

Equipes da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Alagoinhas, prenderam, nesta quarta-feira (11), em Lauro de Freitas, o assaltante Jeremias Santos Santos, o Jereba, de 21 anos, responsável pelos tiros disparados no soldado Policial Militar Robson Conceição Santana.

O crime aconteceu no dia 1º de abril, no mercadinho Oliveira, no Conjunto Residencial Brisas de Catu, em Alagoinhas, quando o assaltante e outros bândidos invadiram o estabelecimento comercial para assaltar e reconheceram o PM, que estava fazendo compras. Ferido gravemente, o policial foi socorrido ao hospital local, passou por cirurgias e hoje passa bem.

O delegado coordenador Flávio Augusto Góis, da Coorpin de Alagoinhas, informou que Jereba lidera uma quadrilha de 10 assaltantes e traficantes acusada de cometer sete homicídios em menos de 24 horas, no dia seguinte ao ataque ao policial.

As investigações, que contaram com o apoio do Serviço de Inteligência da SSP, Departamento de Inteligência da PC e NI do Departamento de Polícia do Interior (Depin), descobriram que o assaltante ficava escondido em uma casa alugada em Itinga (LF) e com isso foi expelido um mandado de prisão preventiva contra Jeremias. O criminoso já se encontra no Presídio de Feira de Santana.

