Assaltante morre em perseguição após roubo de carro

Um homem morreu após uma perseguição policial na Avenida Gal Costa, no bairro de Sussuarana, em Salvador, no início da tarde desta segunda-feira, 6. Segundo informações da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), Thiago Márcio Ferreira Santos, 21 anos, roubou um carro com mais dois comparsas.

Santos foi alvejado por dois tiros e morreu na hora. Outros dois suspeitos fugiram. Os agentes chegaram até os assaltantes após a denúncia feita pela dono do carro, modelo Meriva, de cor branca. Ao avistarem a viatura da policia, o trio fugiu com o veículo. Houve uma perseguição e um dos criminosos acabou sendo baleado quando os agentes dispararem contra o carro.

Conforme a polícia, o assaltante não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os outros dois conseguiram fugir e seguem foragidos.

