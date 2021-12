Assaltante morre e policial é baleado em tentativa de roubo

Um assaltante morreu e um policial militar foi baleado na noite desta segunda-feira, 22, durante uma tentativa de roubo em Brotas.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o caso aconteceu por volta de 20h45, na Alameda Bons Ares, próximo ao Colégio Estadual Luiz Viana.

O criminoso, que não teve a identidade revelada, estava em um táxi com um comparsa quando tentou assaltar o veículo do policial Raimundo Nonato Gomes Santos, de 42 anos, que reagiu.

Durante a troca de tiros, o assaltante foi baleado e morreu no local. Já Raimundo foi atingido na testa e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde segue internado. Segundo informações da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), o policial passou por uma drenagem e aguarda um leito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas segue lúcido e orientado.

Já o corpo do acusado foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por perícia. O comparsa, que não ficou ferido, foi preso por uma guarnição da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Brotas).

