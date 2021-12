Assaltante invade escola de ensino infantil em Itinga

Uma escola infantil foi assaltada nesta segunda-feira, 10, por volta das 7h30, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.



O crime aconteceu na sede provisória do Educandário Santa Flora, que é voltado para crianças de 1 ano e 6 meses (creche) até 12 anos (ensino fundamental I).

De acordo com funcionários da instituição de ensino, para entrar no local, o homem alegou que desejava matricular o filho. Já nas dependências do colégio, pediu para aguardar a chegada da diretora, que estava a caminho naquele momento.

Após a saída de pais que levavam os alunos e a entrada dos estudantes nas salas de aula, o ladrão retirou duas armas de uma mochila e anunciou o assalto.

O criminoso chegou a render uma funcionária e exigiu que ela lhe entregasse a chave de uma gaveta, onde a diretora costuma guardar dinheiro e documentos.

Como não encontrou a chave, o assaltante arrombou a gaveta e levou cerca de R$ 1.800 em espécie, além de documentos, talões de cheque, boletos bancários, cartões de crédito e de poupança e dois celulares, que pertenciam a duas funcionárias.

Segundo testemunhas, o ladrão fugiu a pé, em direção à Estrada do Coco. Policiais da Base Pacificadora da Polícia Militar de Itinga foram chamados e chegaram a prender um suspeito, que não foi reconhecido pelos servidores da instituição. Até o final da tarde de ontem, a polícia ainda continuava as buscas pelo assaltante.

Susto - De acordo com uma funcionária, que preferiu não ser identificada, embora as crianças já estivessem dentro das salas de aula, no momento do assalto, criou-se um clima de pânico entre alunos e funcionários nas dependências da escola.

"As crianças notaram que estávamos assustadas, perceberam um clima estranho e fomos obrigadas a revelar o que tinha acontecido. Os alunos ficaram muito assustadas, mas conseguimos controlá-los", afirmou.

Embora se mostrasse surpresa com o roubo, Magda Rejane Silva, 32, mãe de dois alunos, afirmou que já havia desconfiado que a segurança do colégio é precária.

"Desde que passou a funcionar na sede provisória, por conta de uma obra, notei que não há uma segurança adequada. Matriculei meu filho em uma escola particular para fugir dos perigos de uma escola pública, mas percebo que a violência, agora, é generalizada", disse.

adblock ativo