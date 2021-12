Assaltante e receptador são presos após roubo de ônibus em Piatã

Um assaltante e um receptador foram presos nesta sexta-feira, 18, com celulares roubados de vítimas que foram assaltadas dentro de um ônibus, no bairro de Piatã, em Salvador. As informações só foram divulgadas pela Polícia Civil, nesta segunda-feira, 21.

Ítalo Gonçalves Conceição, o assaltante, e Fabiano da Cruz Andrade, o receptador, foram presos por policiais do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC). Com eles, foram recuperados dois celulares, roubados por Ítalo, poucas horas antes, de duas passageiras de um ônibus coletivo, em Piatã.

O assaltante usava uma faca, tipo peixeira, quando abordou as vítimas e roubou os aparelhos, que mais tarde seriam revendidos por Fabiano.

Com o receptador, estava também um adolescente que foi apreendido e encaminhado à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), e logo após, apresentado ao Ministério Público (MP) para a aplicação de medidas socioeducativas.

Já Ítalo e Fabiano foram conduzidos ao GERRC e autuados em flagrante por roubo e receptação, respectivamente. Os dois seguiram para o Núcleo de Prisão em Flagrantes (NPF), na Avenida ACM.

Os celulares foram recuperados pelas vítimas.

