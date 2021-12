Assaltante é preso minutos após roubar ótica no Centro

Roberto dos Santos Oliveira, de 19 anos, foi preso minutos depois de assaltar uma ótica, na manhã desta terça-feira, 13, na Avenida Sete de Setembro, Centro, e conduzido à 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), Onde acabou autuado em flagrante pela delegada Jociara Fernandes.

Foram apreendidos em posse do assaltante celulares e documentos das vítimas e um revólver calibre 38, com cinco munições, que será encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Ainda na região central da cidade, Carlos Antônio Dantas Reis, 18, e Uadson Ramos dos Santos, 19, foram flagrados na Praça Almeida Couto, em Nazaré, com um revólver calibre 32. A dupla foi surpreendida por Policiais Militares (PM), e conduzidos à 1ª DT/Barris.

Roberto vai responder por roubo e pelo porte ilegal de arma. Já Carlos e Uadson foram autuados em flagrante por porte ilegal de armas. O trio que ainda não tinha passagens pela polícia, será encaminhado para o Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na Avenida Antônio Carlos Magalhães.

