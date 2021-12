Assaltante é preso e reféns liberados em loja de conveniência

Um jovem de 18 anos que mantinha duas pessoas reféns em uma loja de conveniência de um posto de gasolina na região do Iguatemi, nesta segunda-feira, 23, decidiu se entregar e libertar as vítimas. O jovem identificado apenas como Bruno portava uma arma calibre 38.

A negociação com a polícia durou cerca de 30 minutos e Bruno só resolveu se entregar após a chegada da mãe e da irmã ao local. Ele foi encaminhado para a 6ª Delegacia, onde deve prestar depoimento.

Bruno assaltou a loja do Posto BR ao lado do supermercado G Barbosa e tentou roubar um táxi para fugir, mas ao perceber a chegada da polícia voltou à loja, onde manteve a estudante, Gardênia Costa, e o funcionário do caixa, Vinícius Silva, como reféns.

Não houve troca de tiros e ninguém ficou ferido.







* Com informações de Samuel Lima | A Tarde

