Assaltante é preso após trocar tiros com PM no Costa Azul

William Robert Barreto Gomes dos Santos, 19, foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 22, após roubar três celulares de mulheres que faziam exercícios na Avenida Octávio Mangabeira, em frente ao Parque Costa Azul, na orla de Salvador.

O assalto aconteceu no início da manhã. Policiais Militares flagraram a ação do bandido e, segundo testemunhas, chegaram a trocar tiros para impedi-lo de fugir. William, que estava pilotando uma moto na hora do crime, deixou o veículo para trás e fugiu em direção ao bairro do Costa Azul.

Os policias, no entanto, conseguiram prender o assaltante. O flagrante foi lavrado pela 9ª Delegacia Territorial, da Boca do Rio. Ele foi autuado pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma e resistência à prisão. Segundo a Polícia Civil, ele portava uma pistola calibre 45, com numeração raspada.

Ainda de acordo com a polícia, William possui passagem pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) por receptação de carro roubado, em 2015.

