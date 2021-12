Assaltante é preso após furtar lojas e dormir em shopping

O ex-vigilante Gilson das Virgens Conceição, de 37 anos, foi preso após ser flagrado por vendedores de uma loja de eletrodomésticos no Shopping Paralela pegando uma caixa com aparelhos celulares e tablets, escondida até então embaixo de um sofá à venda no estabelecimento.

A prisão foi divulgada pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 7, quase uma semana depois da ação, no dia 1º. Gilson foi preso nesta sexta-feira, 4, e levado à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), onde confirmou ter entrado na loja, próximo do horário de fechamento e se escondido atrás de um guarda-roupa exposto no salão de vendas.

Segundo informações da Polícia Civil, após o fechamento do Shopping Paralela, Gilson diz ter procurado as chaves dos mostruários de aparelhos eletrônicos e separado 85 celulares, dos melhores modelos, e sete tablets. Em seguida, o homem colocou 25 aparelhos em uma sacola do próprio estabelecimento para levar e escondeu o restante embaixo do sofá, para pegar em outro momento.

No próprio estabelecimento Gilson dormiu, aguardando o horário de abertura do shopping. De acordo com a Polícia Civil, parte do material levado foi vendido na Feira do Japão, na Liberdade, com valores entre R$ 180 e R$ 220.

Na última sexta, Gilson voltou ao estabelecimento por volta das 18h e foi até o sofá puxar a caixa embaixo do estofado, quando os vendedores o flagraram.

Conforme a polícia, o assaltante foi autuado em flagrante por furto qualificado e na delegacia revelou ter trabalhado muito tempo com vigilante de shoppings. Gilson já havia sido preso antes pelos mesmos crimes, sendo um deles a uma loja de artigos esportivos no Shopping Barra e outro à outra loja de eletrodomésticos no shopping Iguatemi. Nos dois ataques ele dormiu no estabelecimento.

O ex-vigilante foi encaminhado ao Núcleo de Flagrante da Justiça, no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

O shopping confirmou o ocorrido e informou, por meio da assessoria de comunicação, que o assaltante, durante o tempo em que ficou dentro do estabelecimento, esteve restrito à loja de eletrodomésticos, que estava fechada, e não teve acesso as outras áreas. Ainda de acordo com a assessoria do Paralela, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

adblock ativo