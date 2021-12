Assaltante de ônibus é preso pela segunda vez em três dias

Jovonilson Santos da Silva, 20 anos, foi preso na manhã desta terça-feira, 1º, suspeito de assaltar um coletivo no bairro de Ondina, em Salvador. Em três dias, ele já foi detido duas vezes.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o motorista do ônibus acionou os policiais militares informando sobre o assalto e, após buscas, o suspeito foi encontrado de posse de dinheiro e pertences das vítimas. Com ele, a polícia também apreendeu um simulacro de pistola usado na ação.

No último sábado, 29, Jovonilson foi capturado, desta vez no bairro do Rio Vermelho, por posse e uso de drogas (cocaína).

Em abril deste ano, ele também esteve preso, no Grupo de Repressão a Roubos em Coletivos (Gercc) da Polícia Civil, após assaltar um ônibus com outro suspeito, na Vila Mattos, também no Rio Vermelho.

Logo depois, ele foi solto após audiência de custódia (quando o preso em flagrante delito é apresentado a um juiz e este pode decidir pela liberação ou não do detido).

adblock ativo