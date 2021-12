Assaltante de 17 anos é morto em Piatã

Um roubo a clientes da churrascaria Laço Gaúcho, em Piatã, terminou com um adolescente de 17 anos morto e outro suspeito baleado, na tarde desta quinta-feira, 13. Uma engenheira de 27 anos que estava do lado de fora teve o carro alvejado por um dos tiros e se machucou após cair no buraco de uma obra da prefeitura.

Gabriel Amarilton Bento Costa, 17, e Jessé de Souza Oliveira agiram com violência e assaltaram mais de 30 pessoas, segundo o delegado Antônio Carlos Magalhães Santos, titular da Delegacia de Itapuã (12ª DT). Eles chegaram na moto Honda CG de placa JQK-3798 e portavam um revólver 38 reforçado e niquelado.

"Jessé apontava a arma e o adolescente pegava os pertences. Na saída, uma pessoa ainda não identifica reagiu e disparou contra a dupla, dando início ao tiroteio", informou o delegado.

Gabriel e Jessé foram levados por policiais da Operação Apolo ao Hospital Geral Menandro de Farias, onde o adolescente chegou sem vida. Ele foi baleado na cabeça. Jessé ficou ferido em diversas parte do corpo e permanecia internado. Não foram informados detalhes sobre o estado de saúde dele, que foi preso em flagrante por roubo à mão armada, segundo o delegado.

Gabriel usava a farda de uma escola estadual. O delegado afirmou que ele era de São Caetano e já foi apreendido por porte de maconha e roubo de moto. Jessé é do Rio Vermelho e tem ficha por brigas.

Um policial militar contou que o tiroteio teria sido entre os ladrões e um segurança da churrascaria, mas o garçom José Bispo, 49, disse que o local funcionava sem vigilância, pois o profissional estava de folga.

Buraco de obra da prefeitura onde a engenheira caiu

Queda

A engenheira Maíra Tamara, 27, estava em um Citroën C-3 prata no cruzamento ao lado da churrascaria e, segundo o advogado Josivaldo Cruz, 53, após os tiros, fez a volta, parou ao lado do estabelecimento e desceu do veículo.

"A moça estava muito nervosa e me perguntou se estava baleada. Eu disse que não e me ofereci para pegar água. Aí, ela foi andando e caiu no buraco, que estava ali totalmente aberto", disse.

Maíra foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O avô dela, Ivan Rego, 74, falou que a jovem teve de ser imobilizada, pois sentia muitas dores na coluna.

"O choque foi grande. Quando cheguei e a vi esticada no chão pensei até que estava morta. Vou entrar com uma ação na Justiça, pois o buraco representava um risco, eles colocaram a proteção depois", reclamou Ivan Rego.

