Assaltante atropelado por caminhoneiro segue em estado grave

Segue internado em estado grave Sérgio Santos Arouca, de 42 anos, que foi atropelado nesta quarta-feira, 8, após assaltar o caminhoneiro Rafael Tavares da Silva. O crime aconteceu na rua Silveira Martins, no Cabula, quando Sérgio e um comparsa ainda não identificado realizaram uma saidinha bancária e roubaram R$ 1,2 mil de Rafael, que utilizou seu caminhão para colidir e passar por cima dos dois assaltantes, que estavam de moto.

Após ser atropelado, Sérgio foi socorrido por uma ambulância do Serviço de ATendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), ele passou por uma laparostomia, colocou uma placa na perna, está entubado e será transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O outro assaltante, ainda não identificado, também foi levado para o HGE, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

Rafael também foi encaminhado ao hospital e, depois, conduzido à Delegacia de Tancredo Neves. No posto da Polícia Civil do HGE, o motorista disse que, ao ser assaltado, se assustou, perdeu a direção do caminhão e atropelou os ladrões.

