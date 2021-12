Aspra repudia ação do MPF que pede ressarcimento por greve

A Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares no Estado (Aspra) divulgou nota de repúdio contra a ação impetrada pelo Ministério Público Federal na Bahia (MPF-BA) pedindo o ressarcimento de R$ 15, 8 milhões aos cofres públicos por conta da greve da categoria em 2012. O MPF-BA também divulgou que pretende pedir a dissolução da associação.

De acordo com nota, a Aspra questiona o fato de não ter sido comunicada pelo MPF-BA das suas intenções. A entidade também considera a ação "antidemocrática que vai de encontro a livre manifestação do pensamento e absurda a tentativa de reaver o valor empregado pela União com o deslocamento das Forças Armadas para o estado no período".

O MPF-BA argumenta que a Aspra autuou ilegalmente como sindicato durante a greve. A paralisação durou 12 dias. Os policiais pediam criação de plano de carreira, pagamento da URV e melhorias das condições de trabalho.

