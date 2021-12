Asilos recebem kits de higiene, álcool em gel e repelentes de indústria baiana

Prestando assistência aos asilos que sofrem com o corte de donativos na crise do coronavírus, uma indústria baiana levou kits de limpeza, repelentes, shampoos, condicionadores e álcool em gel 70% à cinco asilos da capital . A campanha #renovandoaesperança, iniciada em meados de junho, foi encerrada no final do mês.

A ação mapeou os principais itens em escassez dos abrigos e ouviu as necessidades de mais de 140 idosos. Entre os asilos assistidos, estão: Abrigo São Gabriel para idosos de Deus , na Boa Viagem; Lar Amor e Vida , no Jardim Santa Helena (Acupe de Brotas), Doce Lar Terceira Idade , no Alto do Coqueirinho; Lar Frei Lucas de Moraes e Abrigo São Francisco de Assis de Idosos, ambos localizados no bairro do Bonfim.

A campanha é responsável por suprir itens básicos que estavam limitados ou em falta nos lares da 3ª idade da capital. Desde abril, a Trihair já distribuiu mais de 10 toneladas de alimentos no Cassange, Vila São Francisco e Subúrbio Ferroviário.

adblock ativo