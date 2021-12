Asilo São Lázaro faz campanha de arrecadação após assalto

No último domingo, 24, a coordenadora do Asilo São Lázaro, Vanda Luz, 62 anos, foi acordada pela cozinheira do local, pedindo para ela ir urgente ao asilo, que a despensa de frios tinha sido assaltada.

Ao chegar no local, que fica no KM 6, no Jardim Nova Esperanca, a coordenadora revelou que passou mal. “Ver os freezers abertos e sem nada, ver carnes e frangos espalhados pelo chão, meu Deus do céu, quando vi a cena eu quase tive um infarto”, contou Vanda.

A coordenadora contou que na madrugada de domingo, criminosos pularam o muro do local e arrombaram a grade e o portão do cômodo onde ficam os freezers, e fizeram a limpa, deixando para trás um rastro de alimentos. Cerca de 300 kg de alimentos foram levados, o que segundo a Vanda, dava para alimentar os 72 idosos que são atendidos pelo local durante um mês e meio.

Após sites de notícias divulgarem informações sobre o roubo, pessoas começaram a se mobilizar através das redes sociais para ajudar o asilo.

Na manhã de ontem, dezenas de pessoas estiveram no local para entregar roupas, freezer e alimentos perecíveis e não perecíveis.

Boas ações

Ao ler uma notícia do assalto ao asilo, o estivador Ricardo Santos da Silva, 54 anos, esteve no local para entregar placas com frango. “Essa é uma entidade filantrópica que vive de doação, foi desumano o que aconteceu aqui. Por isso eu fiz uma vaquinha com amigos e compramos 40kg de frango, para ajudar o asilo. Eu estou mobilizando nas redes sociais para conseguir mais recursos para ajudar”, revelou o estivador.

O motorista carreteiro Alan Falcão, 44 anos, trouxe um freezer e confessou: “Minha irmã doou e eu trouxe esse freezer para ajudar. Precisamos aprender a amar o próximo e ajuda aqueles que mais precisam”. O aposentado Marivaldo Lacerda, 68 anos, trouxe alimentos e cobrou auxílio do estado para o lugar. “As autoridades públicas deveria olhar por isso aqui. O serviço exercido aqui é de utilidade pública”, afirmou Marivaldo.

Na tarde desta segunda, as Voluntárias Sociais da Bahia realizaram uma doação de 200 quilos de alimentos para o asilo São Lázaro, na Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador. Os alimentos foram arrecadados pelo grupo Mulheres Solidárias.

adblock ativo