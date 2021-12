Asfalto cede e forma buraco em Pituaçu

Parte do asfalto da rua Araújo Bastos, em Pituaçu, cedeu nesta sexta-feira, 20, por conta da chuva. Com isso, há um buraco na via, dificultando a passagem de veículos.

A via foi interditada e agentes da Secretaria de Manutenção (Seman) estão no local. Técnicos da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) também foram enviados ao local.

adblock ativo