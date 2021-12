<GALERIA ID=18685/>

O asfalto afundou na entrada do Uruguai e uma carreta carregada de ferro ficou presa na manhã desta quinta-feira, 10. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), a pista cedeu, abrindo uma cratera e as rodas dianteiras do veículo ficaram presas. Ninguém ficou ferido, mas o trânsito está complicado no local.

Da Redação Asfalto cede e carreta fica presa no Uruguai

Coletivo

Um ônibus da empresa Axé também caiu em um buraco e ficou com a roda presa na Ladeira de São Cristóvão. Não há informações de feridos.

Coletivo ficou com a roda presa em São Cristóvão (Edilson Lima | Ag. A TARDE)

