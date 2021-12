'As de Ouro' do Baralho do Crime é preso

Israel Silva Santos, 20 anos, o "Ás de Ouro" do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP), foi preso nesta quarta-feira, 11, no bairro de Portão, em Lauro de Freitas.

De acordo com informações da Polícia Civil, Israel, também conhecido como Neném, é suspeito de comandar o tráfico nas localidades de Arembepe, Portão e Praia do Flamengo, e ser responsável por homicídios ocorridos nessas regiões.

Ainda segundo a Polícia, Neném foi levado para a sede o Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), onde será encaminhado para o sistema prisional.

adblock ativo