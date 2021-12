Árvores de Natal são alugadas para festejos

A quase um mês da festa em comemoração ao nascimento de Jesus é fácil encontrar, em quase todos os lugares, algo que lembre a data: guirlanda, bolas verdes, vermelhas e douradas, papai-noel, luzes e o principal enfeite da época, a árvore.

Presente na maioria das casas de família e centros comerciais, o pinheiro virou fonte de renda para Romi Figueiredo, 70. Há 20 anos, ela aluga árvores de Natal e cuida de todos os detalhes da decoração do objeto.

"Ouvia as clientes reclamando que não tinham espaço para guardar as árvores de Natal após as festas e, no ano seguinte, estavam com o mesma peça. A partir disso, tive a ideia do aluguel", explica ela.

Segundo Romi, a decoração é pensada individualmente, de acordo com a preferência de cada consumidor. "Conheço o gosto dos clientes mais antigos e já penso na decoração que eles apreciam. Os mais recentes fazem uma visita ao ateliê para conhecer o trabalho e definir a ornamentação", conta.

Na lista dos clientes fiéis, está a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, a Clínica Delfin e a construtora Odebrecht. A diretora regional do Serviço Social do Comércio (Sesc), Célia Batista, também contrata o serviço para decorar as unidades em Salvador.

"O serviço é mais barato em relação a comprar uma árvore e os adereços, além de não ter o trabalho de arrumar, desarrumar e guardar o objeto. Acho um serviço prático", diz Célia.

O aluguel de uma árvore toda enfeitada, e com o tempo de permanência definido pelo cliente, fica entre R$ 350 e R$ 8.000, a depender do tamanho e da decoração feita. O adereço é levado até a casa do consumidor, onde o acabamento é finalizado.

Para Romi, o serviço é motivo de alegria: "A cada ano, fico mais feliz com a felicidade das pessoas. Recebo emails de agradecimento".

Tendência

Quanto às cores predominantes na decoração, ela afirma que as tradicionais (verde, vermelho e dourado) são as campeãs, mas o branco "caiu no gosto" este ano.

Para a designer de interiores Caroline Santana, uma estrela no topo da árvore de Natal é o adereço que não pode faltar. Este ano, o cenário que será armado na casa dela para reunir a família terá a aposta de algumas novidades.

"Irei utilizar alguns enfeites em forma de coração para substituir as bolas. Como minha mãe gosta de coisas sensíveis, vou implantar mensagens na árvore para os familiares retirarem na noite da ceia", explica.

Outro elemento que também não faltará na decoração feita por Caroline, segundo ela, é o pisca-pisca: "Só tomo cuidado para o fio não ficar à mostra"

adblock ativo