Árvores atingem carros e fiação elétrica na Pituba

Duas árvores caíram na manhã desta segunda-feira, 9, no Loteamento Aquárius (Pituba) e danificaram três carros que estavam estacionados no local.

O incidente causou transtornos não só aos proprietários dos veículos, mas também aos moradores do local, que ficaram sem energia elétrica, já que os galhos das árvores atingiram a fiação. A imagem foi registrada por João Luz, morador da rua Magno Valente, próxima ao Hospital da Bahia, e enviada ao Cidadão Repórter via Whatsapp (71 9601-0020)

De acordo com o síndico do condomínio Montecarlo, José Pimenta, desde o dia 25 de maio foram realizadas várias tentativas de contato com a Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop) para remover as árvores que, segundo ele, já estavam podres.

"Neste dia, um galho caiu, derrubou a fiação e nós ficamos sem energia. Além disto, também danificou a estrutura do nosso prédio. De lá pra cá, tentamos solicitar uma equipe da Sucop, mas eles ficam em um jogo de empurra-empurra e a gente não consegue falar com ninguém", denuncia o morador.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Sucop informou que vai enviar uma equipe ao local nesta tarde para a retirada dos galhos que caíram no local. "A demora no atendimento se deve ao fato de que é necessário a intervenção da Coelba, considerando que os galhos estão entrelaçados à rede de energia elétrica", explicou o órgão.

