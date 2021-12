Árvore que atingiu veículo na Garibaldi é retirada

A árvore que caiu na tarde desta terça-feira, 4, e atingiu um carro de passeio na avenida Garibaldi, na altura do bairro de Ondina, em Salvador, já foi retirada da pista. De acordo com a polícia, a motorista, que não teve o nome revelado, foi resgatada rapidamente do veículo por pessoas que passavam pelo local no momento do acidente. A mulher foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e liberada em seguida.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o carro estava parado no congestionamento quando foi coberto pelos galhos. A árvore caiu depois que a raíz partiu.

Uma faixa da pista foi interditada para remoção. Segundo a Transalvador, por volta das 14h40, a árvore já tinha sido totalmente removida e o tráfego de veículos já flui normalmente na região.

Árvore que caiu em cima de um veículo, na Av. Anita Garibaldi, foi retirada da via e o trânsito volta a fluir pic.twitter.com/3N29kmxHHs — Transalvador (@Transalvador1) April 4, 2017

adblock ativo