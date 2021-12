Árvore de Natal com 22 mil garrafas Pet será inaugurada nesta terça

Uma árvore de Natal construída com 22 mil garrafas Pet será inaugurada nesta terça-feira, 19, às 17h30, na Praça Municipal, no Centro Histórico de Salvador. O prefeito ACM Neto estará presente no ato.

O equipamento possui 21 metros de altura e 9 de diâmetro. Para a concepção, a Prefeitura idealizou uma campanha interna para o recolhimento das garrafas plásticas - que no meio ambiente demora em média 100 anos para se decompor.

Além deste meio de arrecadação, houve também a contribuição do setor privado, sobretudo da área de entretenimento.

adblock ativo