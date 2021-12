Árvore dá choque quando chove

Moradores da rua Fonte da Bica, em Fazenda Grande do Retiro, têm sofrido com uma árvore que dá choque quando chove. O morador Jailton Barbosa diz que os galhos que tocam na rede elétrica provocam a descarga. "Antes tomávamos choque ao encostar nela. Agora, até o chão dá choque. Ele disse, ainda, que já fez solicitações à Secretária Municipal de Ordem Pública (Semop) e à Coelba. "Esse problema já dura três anos. Ninguém resolve". A Coelba informou, por meio da assessoria de comunicação, que uma equipe irá hoje ao local. Se ficar comprovada a denúncia, os galhos que tocam a rede serão podados. A equipe de A TARDE não obteve êxito ao tentar falar com a Semop até o fechamento desta edição.

adblock ativo