Árvore cai sobre postes de iluminação e provoca falta de luz em alguns bairros

A chuva que cai na cidade desde a madrugada desta quarta-feira, 12, provoca, além de alagamentos, acidentes no trânsito, congestionamento e quedas de árvores, interrupção no fornecimento de energia nos bairros de Cajazeiras II, IV, V e VIII, parte de Águas Claras, o Largo dos Mares e algumas localidades de Lauro de Freitas.



Em Cajazeiras e em Águas Claras, a falta de energia foi provocada pela queda de uma árvore na Ladeira do Penicão, em Cajazeiras, que derrubou três postes da rede de energia elétrica. A concessionária informa que os técnicos trabalham no restabelecimento, mas ainda não há previsão de quando o serviço deve ser normalizado.



Segundo Wilson Figueira, encarregado da empresa terceirizada que realiza o serviço, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) já esteve no local e condenou quatro árvores da região, que precisarão ser podadas para reduzir o peso e evitar que caiam. O trânsito no local está interditado no sentido Cajazeiras VIII, mas não chega a engarrafar por conta do baixo fluxo de veículos.







O serviço de atendimento às solicitações de consumidores deve ser feito pelo número 0800 071 0800, através da opção 2 (Falta de Energia). Para agilizar a solicitação, é importante ter em mãos o número do contrato ou CPF do titular da fatura.



Chuva intensa - No começo da manhã, alagamentos deixaram regiões da Avenida San Martins, Água de Meninos, Uruguai, Avenida Centenário e Avenida Bonocô com trânsito lento. O mau tempo também atrapalhou quem seguia para o trabalho nesta manhã. Os usuários do transporte coletivo enfrentaram pontos de ônibus cheios na San Martin e Tancredo Neves.



Na Avenida Antônio Carlos Magalhães, sentido Rótula do Abacaxi, o tráfego ficou lento. O congestionamento, que começou na Avenida Paralela, chegou até a Avenida Bonocô, onde um acidente envolvendo um motociclista por volta das 10h30 complicou mais ainda o tráfego na região.



Conforme informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), no Vale dos Barris e nas imediações do Relógio de São Pedro, dois galhos de árvore caíram, mas ninguém ficou ferido.



A rodovia BR-324, também sofreu com lentidão por causa da chuva. Nas imediações da Estação Pirajá, uma sinaleira quebrada complicou o tráfego na região, que foi monitorado por técnicos da Transalvador.



De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), até as 11h10 foram registradas 13 ocorrências: cinco ameaças de deslizamento, cinco ameaças de desabamento, uma árvore ameaçando cair, um deslizamento de terra e uma árvore caída.



Segundo informações do Centro de Previsões do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), a previsão do tempo para Salvador nesta quarta-feira é de nuvens e pancadas de chuva com trovoadas durante todo o dia.

