Árvore cai no Rio Vermelho e atinge dois veículos

Uma árvore caiu na manhã desta sexta-feira, 22, e atingiu um carro e um caminhão, na rua Remanso, no bairro do Rio Vermelho, informou a Superintendência de Trânsito de Salvador (Translavdor). Segundo o órgão, uma viatura da Transalvador já está no local e o acidente aconteceu por volta das 6h.

O corretor de imóveis, Roberto de Faria, dono do carro, informou que foi avisado por vizinhos do acidente. "Vou negociar com a empresa do caminhão para eles pagarem meu prejuízo", disse, alegando que o veículo de grande porte provocou a queda da árvore.

O motorista do caminhão, Adenivaldo Souza, disse que tinha costume de passar pela rua a cada 10 dias para trocar a caixa de entulho que a empresa para qual trabalha deixa na região. "Fui desviar de um carro que estava estacionado e toquei na árvore. Na sequência ouvi um estalo, quando desci para ver o que tinha acontecido só deu tempo de me abaixar, porque a árvore já estava caindo", relatou. O motorista disse ainda que moradores relataram a ele que já tinham solicitado a poda da árvore.

Até às 9h40 a poda e retirada da árvore não tinha sido realizada.

