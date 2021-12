Árvore cai em cima de carro em movimento na Garibaldi

Uma árvore caiu em cima de carro em movimento na Avenida Anita Garibaldi, sentido Lucaia, na noite chuvosa de sexta-feira, 15, às 20h. Milene Ramalho, servidora pública de 29 anos, dirigia o automóvel, modelo Renault Clio, e no banco ao lado estava o marido, Gustavo Mercês, de 33 anos. O casal foi encaminhado para o Hospital da Bahia, onde foram feitos exames, mas não foram constatadas lesões no corpo.

Eles estavam indo visitar a mãe de Milene, que está internada na Cárdio Pulmonar. Antes de fazer o retorno na avenida para chegar à clínica, foram surpreendidos com um estrondo. "Foi um susto, explodiu o parabrisa e o teto ficou amassado", conta o rapaz. A Samu chegou em seguida, conjuntamente com representante da prefeitura, e levou o casal para o hospital, de onde a dupla saiu às 5 horas da manhã.

"No momento do acidente nem estava chovendo forte, fomos surpreendidos. Acho que foi por conta do perfil das árvores da Garibaldi, que tem as raízes pouco profundas e acabam caindo com mais facilidade. Não acho que é apropriado", ponderou Gustavo.

O registro da ocorrência foi feito pela Secretaria de Transito de Salvador (Transalvador) logo após o acidente. O conserto será realizado pelo seguro, segundo o rapaz. Caso não seja resolvido por essa via, ele vai tentar falar com a prefeitura para arcar com os custos, já que a poda de árvores é de responsabilidade do Setor de Áreas Verdes da Superintendência de Conservação e Obras Públicas de Salvador (Sucop).

