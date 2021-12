Árvore cai e parte da Centenário fica sem luz

Uma árvore caiu na avenida Centenário e prejudicou alguns fios de energia, deixando parte da via sem luz na noite desta segunda-feira, 7. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o tráfego no local ficou lento enquanto a árvore permanecia na via, das 16h30 às 18h.

A reportagem do Portal A TARDE tentou entrar em contato com a Coelba, mas não obteve sucesso.

