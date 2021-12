Árvore cai e mata operário em obra no bairro de Valéria

Uma grande árvore caiu e matou um operário que trabalhava em uma obra no bairro de Valéria por volta de 12h desta quarta-feira, 5.

Segundo informações iniciais, Sidney Carvalho Lázaro trabalhava em uma retroescavadeira da empresa Consórcio Terrabrás quando uma árvore caiu sobre o veículo, esmagando a vítima.

O corpo do trabalhador ainda não foi retirado do local do acidente. Uma viatura do Corpo de Bombeiros esteve no canteiro de obras, mas deixou o local após ser constatada a morte da vítima.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) é aguardada no local para realizar a perícia e identificar as causas do acidente.

