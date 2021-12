Árvore cai e derruba muro de casa no Stiep

Um árvore caiu e derrubou o muro de uma residência no bairro do Stiep, em Salvador, no início da manhã desta quarta-feira, 4. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu na rua Ivan Barreto de Carvalho, próximo a Igreja Nossa Senhora da Esperança. Ninguém ficou ferido.

Além da residência, a árvore atingiu parte da pista. Equipes da Transalvador estão organizando o trânsito, que ficou congestionado com o acidente.

Ainda de acordo com o órgão, equipes da Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) foram acionadas para remover a árvore da pista. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) também foi comunicada para avaliar a situação da residência atingida.

Técnicos da Secretaria de Manutenção retiram a árvore do local (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

Queda da árvore causou grande estrago em imóvel (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

Barro Branco

Parte de uma casa desabou durante a madrugada desta quarta-feira, 4, após deslizamento de terra, na localidade de Barro Branco, no Alto do Peru, em Salvador. Na mesma região que em 27 de abril do ano passado, um deslizamento matou 11 pessoas. O local passa por obra de contenção da prefeitura, mas que ainda não foi finalizada.

adblock ativo