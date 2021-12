Árvore cai e danifica estrutura do Museu de Arte da Bahia

Uma árvore caiu e atingiu a estrutura do Museu de Arte da Bahia (MAB) na manhã desta sexta-feira, 7, danificando o muro, a rampa de acesso e o estacionamento do local. De acordo com a diretoria da instituição, que é vinculada ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), o acidente foi causado pelo bate-estaca de uma construção vizinha ao museu.

A diretora do MAB, Sylvia Athayde, ressalta que a Concept Incorporações e a Construtora Gatto, responsáveis pelo empreendimento Vitória Concept, já tinham sido alertadas sobre os danos causados ao museu, mas não fez nada para inibi-los.

"Hoje em dia, o privado se sobrepõe ao público. Este bate-estaca estremece o museu inteiro, inclusive os quadros já caíram da parede. Isto é um absurdo, pois poderia ter matado algum funcionário", denuncia a diretora.

A reportagem do Portal A TARDE tentou contato telefônico com a construtora e com o engenheiro responsável pela obra, de prenome Gerson, entretanto eles não atenderam as ligações.

