Árvore cai e bloqueia trânsito no Vale de Nazaré

Uma árvore caiu na manhã desta sexta-feira, 19, e bloqueou completamente o trânsito no Vale de Nazaré, no sentido Aquidabã, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a árvore foi retirada do local por equipes da Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) às 10h, quando o tráfego de veículos voltou a fluir.

Segundo informações da Seman, a queda foi causada pela erosão, já que o vegetal foi plantado na encosta, O órgão citou ainda ação do tempo (água acumulada na copa) e a força dos ventos.

