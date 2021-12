Árvore cai e atinge dois veículos na Centenário

Uma árvore caiu nesta segunda-feira, 8, na Avenida Centenário, próximo ao bairro Calabar, e atingiu dois veículos. A aposentada Regina dos Rios, de 85 anos, estava dentro de um dos carros atingidos. "Tomei uma pancada na cabeça e testa, porque a árvore bateu no teto. Fiquei tonta na hora, mas já passou", conta.

O motorista do Corola, de placa NYS-9020, onde a aposentada estava, Rogério Leitão Bonfim, e o condutor do Fiesta, JPM-8891, o administrador Fernando Menezes, saíram ilesos.



O engenheiro agrônomo da Superintendência de Conservação e Manutenção de Obras Públicas do Salvador (Sucop), Roberto Lima, que acompanha a retira dos galhos da via, disse que cupins devem ter causado o acidente com a árvore, do tipo Araçá Bravo, que tem entre 30 e 40 anos.

A árvore está bloqueando o fluxo de veículos na região. O tráfego, que está complicado no sentido orla, foi desviado.

