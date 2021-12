Árvore cai e afeta fiação de poste na Vila Laura

Uma árvore caiu na manhã desta sexta-feira, 22, na rua Professor João Andréa, no bairro de Vila Laura, em Salvador, e acabou puxando a fiação elétrica de um poste. Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) já foi acionada.

Não há informações de feridos. De acordo com o órgão, não há interferências no tráfego da localidade. A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), mas, até a publicação desta matéria, ninguém foi localizado.

